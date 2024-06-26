В Красногорске продолжается строительство подъезда к клиническому центру

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Красногорске завершены основные работы по строительству подъезда к Детскому клиническому центру имени Л.М. Рошаля. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Красногорске завершили основные строительно-монтажные работы по устройству подъездной дороги к зданию строящегося Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля. Готовность объекта — 85%.
Строительство подъездной дороги к детскому центру осуществляется в рамках комплексного плана развития дорожной сети. Она обеспечит транспортную доступность важного социального объекта и со стороны Москвы, и со стороны области.
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«Завершено асфальтирование основного хода дороги, открыто движение транспорта. Также обустроены парковки и заезд к медицинскому центру.Сейчас идёт установка бордюрного камня и благоустройство территории. В ближайшее время начнётся нанесение дорожной и парковочной разметки.До конца 2024 года будут установлены накопительные резервуары локальных очистных сооружений и завершено переустройство инженерных коммуникаций», — сообщили в ведомстве.
Строительство подъездной дороги к детскому центру осуществляется в рамках комплексного плана развития дорожной сети. Она обеспечит транспортную доступность важного социального объекта и со стороны Москвы, и со стороны области.
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Мира Полтева