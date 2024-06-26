Расписание части аэроэкспрессов в Шереметьево изменили до конца июля

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения поездов «Аэроэкспресс», курсирующих до аэропорта Шереметьево, изменился с 25 июня по 31 июля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на компанию-перевозчика.
«Некоторые рейсы до аэропорта Шереметьево отменены. Просим пассажиров заранее планировать свои поездки и уточнять актуальное расписание на сайте «Аэроэкспресс», — отмечается в сообщении.Пассажирам также напомнили, что доехать до Шереметьево можно также на экспресс-автобусах, следующих от станции метро «Ховрино».
Ранее сообщалось, что экспресс-автобусы до терминалов В и С отправляются каждые восемь минут, до терминала D — каждые двадцать минут. Дорога занимает около 20 минут.
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