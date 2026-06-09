На сети РЖД прошел детский месячник «Уступи дорогу поездам!»
С 1 по 31 мая 2026 года на всей сети ОАО «РЖД» прошел детский месячник под названием «Уступи дорогу поездам!». Мероприятие было направлено на формирование у несовершеннолетних культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также на профилактику травматизма и предупреждение опасных увлечений, таких как зацепинг и руфинг.
Организатором акции выступило ОАО «РЖД» при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и во взаимодействии с Главным управлением на транспорте МВД России. Месячник стал частью межведомственного плана по профилактике травматизма на инфраструктуре РЖД на 2026-2028 годы.
В рамках месячника реализовали широкий перечень мероприятий. Среди них:
- распространение информационных буклетов и памяток о правилах безопасности в зоне движения поездов;
- открытые уроки, лекции и беседы с участием представителей РЖД, транспортной полиции и органов власти;
- родительские собрания в образовательных учреждениях, посвященные безопасности на железной дороге;
- викторины, квесты, конкурсы творчества и интеллектуальные игры;
- экскурсии в музеи железнодорожного транспорта, линейные подразделения МВД и на детские железные дороги.
Особое внимание в ходе месячника уделялось подходу «равный обучает равного». К беседам с подростками привлекались студенты старших курсов профильных учебных заведений, что позволило снизить коммуникационные барьеры и сделать подачу материала более доверительной.
Также прошли совместные рейды сотрудников транспортной полиции, работников РЖД и представителей местного самоуправления. Провели мониторинг социальных сетей на предмет выявления групп, пропагандирующих опасные увлечения на железной дороге. В Министерстве транспорта России отметили, что все запланированные мероприятия прошли успешно.