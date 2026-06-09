На сети РЖД прошел детский месячник «Уступи дорогу поездам!»

09 июня 2026, 14:24

Фото: istockphoto/Mikhail Strogalev

С 1 по 31 мая 2026 года на всей сети ОАО «РЖД» прошел детский месячник под названием «Уступи дорогу поездам!». Мероприятие было направлено на формирование у несовершеннолетних культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также на профилактику травматизма и предупреждение опасных увлечений, таких как зацепинг и руфинг.





Организатором акции выступило ОАО «РЖД» при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и во взаимодействии с Главным управлением на транспорте МВД России. Месячник стал частью межведомственного плана по профилактике травматизма на инфраструктуре РЖД на 2026-2028 годы.



В рамках месячника реализовали широкий перечень мероприятий. Среди них: