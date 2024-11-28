На сетях водоснабжения и водоотведения Новоазовска устранили 11 техинцидентов

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
«Помощь нашим подшефным регионам — это не просто обязанность, это оказание заботы и поддержки гражданам. В Новоазовске Подмосковные специалисты выполняют не только текущие мероприятия по поддержанию сетей водоснабжения и водоотведения, но и работают над системными улучшениями. Это вклад в устойчивое развитие муниципального округа», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
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