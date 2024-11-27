В Московской области отремонтировали около 9 тысяч дефектов дорожного покрытия

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
С начала ноября дорожные службы Подмосковья устранили около 8,9 тысячи дефектов дорожного покрытия, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На муниципальных дорогах отремонтировали более 5 тысяч ям, а на региональных дорогах специалисты Мосавтодора устранили порядка 3,8 тысяч дефектов», — подчеркнули в ведомстве.Ремонт дорог в Московской области проводится ежедневно в течение всего года, и специалисты регулярно проверяют состояние дорожного полотна. В среднем каждую неделю устраняется около 2 тысяч дефектов.
В холодное время года для устранения дефектов используется холодная смесь или литой асфальтобетон. Весь процесс регистрируется в системе контроля и планирования дорожных работ (СКПДИ), что позволяет контролировать качество выполнения работ.
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Дайана Хусинова