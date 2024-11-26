В Подмосковье стартовал «пилот» по цифровизации документов по теплоснабжению

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Эксперимент по цифровизации документации в сфере теплоснабжения стартовал в Московской области, он будет проводится на территории пяти городских округов: Подольска, Мытищ, Одинцовского, Можайского и Балашихи, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«В рамках пилотного проекта в электронный вид переводится эксплуатационная документация в сфере теплоснабжения, а также паспорта готовности к отопительному сезону муниципалитетов, теплосетевых и теплоснабжающих организаций», — уточнил глава Минэнерго области Сергей Воропанов.Ожидается, что цифровизация упростит и упорядочит работу всех предприятий и ведомств, связанных с теплоснабжением, благодаря чему повысится качество оказания этой коммунальной услуги.
Эксперимент продлится до 26 декабря 2025 года. Если он будет успешным, цифровизацию документации по теплоснабжению распространят на всю Московскую область, а также на другие регионы России.
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