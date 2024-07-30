Подмосковные ветеринары рассказали, как визуально определить ожирение питомца

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Кошки и собаки, как и люди, могут заболеть от избыточного веса. Причины его набора – неправильное питание и малоподвижный образ жизни, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Лишний вес у животных может привести к нарушению обмена веществ, заболеваниям желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы, сахарному диабету. Ветеринары рекомендуют владельцам следить за состоянием питомцев и вовремя предотвращать ожирение. Для этого нужно контролировать их рацион и физическую активность. Также следует помнить, что рёбра питомца должны быть ощутимы при прощупывании, а талия и границы рёбер видны невооружённым глазом», – говорится в сообщении.Подмосковные ветеринары указали на неправильность мнения о том, что некоторым породам животных позволительно быть полными.
Как уточнили в министерстве, для профилактики и лечения избыточного веса важно обеспечить питомцам активный образ жизни, включающий игры, прогулки и бег. Особое внимание стоит уделить питанию.
Ожирения поможет избежать кормление умеренными порциями два-три раза в день, без постоянного доступа к корму. Также следует обеспечить питомцев свежей водой в любое время.
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Лора Луганская