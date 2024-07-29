В клинском парке-приюте «Земля прайда» выхаживают девять тигров

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Девять амурских, бенгальских и белых тигров с непростой судьбой выхаживают и лечат в парке-приюте «Земля прайда» в городском округе Клин, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Звери попали в приют разными путями. Кого-то забрали у уличных фотографов, кого-то — из передвижного цирка. А тигрята Айза и Айша были живыми игрушками в частном доме в Подмосковье. Там из-за неправильного питания у них начали отказывать почки. Сейчас тигров лечат», — говорится в сообщении.Директор «Земли прайда» Виктор Агафонов рассказал, что не все болезни, с которыми тигры попадают в приют, излечимы.
«Некоторые проблемы с их здоровьем не уйдут за один день. Например, у нашего одного тигра сильнейшее аутоиммунное заболевание. Это последствия очень неправильной селекции, близкородственное скрещивание. У него практически отказывают передние лапы и это не лечится и не поддается восстановлению. Мы, проводим поддерживающую терапию и надеемся, что заболевание не будет прогрессировать», — пояснил Виктор Агафонов.Главный принцип парка-приюта — сделать жизнь животных лучше. Здесь звери не только получают уход и лечение: для них созданы условия, максимально приближенные к естественной среде.
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