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В Подмосковье за год ликвидировали больше тысячи нелегальных свалок

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

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Свыше тысячи нелегальных свалок ликвидировали на территории Московской области за текущий год, это позволило заметно улучить экологическую обстановку в регионе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.


«В результате целенаправленных усилий было ликвидировано 1035 свалок, 90 из которых оставались неликвидированными после инвентаризации за 2023 год», — говорится в сообщении.
Кроме того, в течение года в регионе шла активная работа по уборке от мусора зон отдыха, расположенных рядом с водоёмами: общее число таких мероприятий превысило 5 тысяч. В результате количество запросов от жителей на расчистку водных объектов стало меньше на три процента по сравнению с прошлым годом.

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#подмосковье
В Казани оцифруют 540 дворов в 2025 году
19 декабря 2024, 13:48

Фото: iStock/Userba011d64_201

В Казани собираются оцифровать 540 дворов в 2025 году, зафиксировав количество парковок, деревьев, кустов, заасфальтированную площадь и протяженность инженерных сетей. Об этом сообщил замглавы исполкома Радик Шафигуллин. По его словам, в уходящем году через соответствующую процедуру уже прошли 457 дворов.
«Параллельно с оцифровкой документов мы приступили к созданию цифровых моделей местности. И здесь мы оттолкнулись от программы Раиса нашей республики «Наш двор». Мы приступили к цифровизации тех дворов, которые уже прошли капитальный ремонт. Благодаря этому мы знаем, сколько там парковочных мест, деревьев, кустов, сколько было заасфальтировано территории», — цитирует «Татар-информ» руководителя исполкома.
Шафигуллин также отметил, что на данный момент в столице Татарстана оцифровано 75% коммунальных систем, а из того, что находится на поверхности — порядка 65%.

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В России откроют первую аудиторию БРИКС
19 декабря 2024, 13:45

Фото: iStock/Bet_Noire

Первая в России аудитория БРИКС для студенческих занятий и международных мероприятий появится в казанском вузе. Об этом сообщил первый проректор КИУ им. В.Тимирясова Игорь Бикеев. По его словам, это будет не просто аудитория, «но произведение искусства».
«Апофеозом завтрашней программы для меня как для ученого станет открытие уникальной, единственной в России аудитории БРИКС. Она предназначена не только для студенческих занятий, но и для проведения самых различных международных мероприятий», — приводит «Татар-информ» слова Бикеева.
Проректор также отметил, что внутри аудитории будут стоять стенды с историей БРИКС, рассказывающие о создании и развитии объединения.

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#татарстан
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Путин: уход производителей кино из РФ толкает отечественный кинематограф
19 декабря 2024, 13:35

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что уход производителей кино с российского рынка «толкает собственное кинопроизводство».
В рамках Прямой линии Владимир Путин выразил своё мнение о состоянии российского кино в настоящий момент. Лидер государства согласился, что отечественное кино стало качественным.

«Это отдельная тема. От нас там уходят некоторые производители. Дай Бог им здоровья. А это толкает наше собственное производство, в том числе и кинопроизводство», — обратил внимание президент Российской Федерации.

Владимир путин отметил, что сейчас «возрождаются» наши сказки, былины. Российский лидер поделился, что сам с удовольствием смотрит их «со своими близкими малышами».

Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

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#прямая линия
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В Подмосковье продлён льготный режим согласования архитектурного облика объектов
19 декабря 2024, 13:33

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Действие правила, по которому при строительстве объектов нежилого назначения общей площадью менее 1,5 тыс. квадратных метров согласование архитектурно-градостроительного облика (АГО) не требуется, продлили в Московской области до 31 марта 2025 года, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Эта мера была введена для поддержки предпринимателей. При этом отмена согласования АГО не касается объектов образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания, здравоохранения, образования и спорта», — отмечается в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что согласовывать архитектурный облик не требуется при строительстве частных домов, гаражей, автозаправочных станций и блокированных жилых домов, если их не более двух в ряд.

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#строительство
#мособлархитектура
#московская область
#подмосковье
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Цена проезда в ряде фирменных экспрессов ЦППК изменится на новогодних праздниках
19 декабря 2024, 13:01

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Стоимость проезда в некоторых фирменных экспрессах Центральной пригородной пассажирской компании с предоставлением мест изменится на период с 27 декабря до 9 января, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Стоимость проездных документов может как увеличиться, так и уменьшиться», — отмечается в сообщении.
Временные изменения коснутся стоимости проезда в экспрессах, курсирующих между Москвой и Дубной, Москвой и Петушками, а также в составах, связывающих столицу с Тулой, Калугой, Рязанью, Владимиром и Александровым.
Узнать, сколько будет стоить проезд на фирменных экспрессах, а также купить билет пассажиры могут на официальном сайте ЦППК или через мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК».

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#железная дорога
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Каширским студентам рассказали о наскальных рисунках в пещере Шове
19 декабря 2024, 12:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Информационно-познавательный час по теме «Пещера Шове. Образы прошлого» провела для студентов каширского отделения колледжа «Московия» декабря специалистка Каширского молодёжного центра Дарья Шершнева, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В ходе занятия студенты узнали, когда и как была открыта пещера Шове, в чём состоит уникальность обнаруженных там наскальных рисунков, какие краски и инструменты использовали древние художники, какое значение эти рисунки имеют для науки и какова их дальнейшая судьба», — говорится в сообщении.
Тема очень заинтересовала студентов, они задавали много вопросов. Занятие прошло ярко и увлекательно.

Ранее сообщалось, что Кашира присоединилась к благотворительной акции «Ёлка желаний».

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#история
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Подмосковная участница «Школы тренеров команд» раскрыла главную ценность обучения
19 декабря 2024, 12:30

Фото: пресс-служба Мастерской управления «Сенеж»

Второй модуль программы дополнительного профессионального образования «Школа тренеров команд» президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершился в Мастерской управления «Сенеж». О том, что даёт эта программа, рассказала одна из её слушательниц — тренер и руководительница образовательных проектов Ирина Тарабрина из Московской области, сообщает пресс-служба «Сенежа».
«Позади два обучающих модуля со стажировками, и я уже вижу эффект от своей работы. Участники команд, с которыми я работаю, делятся для себя открытием – работать с тренером эффективнее, чем без. Тренер – человек, который гибко адаптируется к процессам в команде, направляет. Он может быть и модератором, и фасилитатором, и супервизором, и носителем знания. Тренер в работе с командами становится проводником к знаниям и практикам», — сказала Ирина Тарабрина.
«Школа тренеров команд» открылась в сентябре. Её участниками стали представители помогающих профессий, желающие повысить свою квалификацию в командообразовании. Это спортивные и бизнес-тренеры, волонтёры, организаторы мероприятий и пр. Третий модуль программы проведут в феврале будущего года, после чего участникам предстоит сдать аттестационную работу.

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Что подарить девушке на Новый год 2025: 18 идей, которые удивят и вдохновят
19 декабря 2024, 12:02

Фото: istockphoto/oatawa

С приближением Нового года многие начинают размышлять о том, как удивить своих близких и друзей. Выбор подарка для девушки может стать настоящей задачей, ведь хочется, чтобы сюрприз был не только практичным, но и запоминающимся.
Важно учитывать ее интересы и предпочтения. «Радио 1» поделится советами о том, как подобрать идеальный подарок для девушки.

Как выбрать подарок девушке на Новый год

Выбор подарка для девушки на Новый год может быть увлекательным, но и одновременно сложным процессом. Чтобы сделать правильный выбор, стоит учесть несколько важных факторов.

Учитывайте ее интересы и увлечения:

• Подумайте о том, чем она увлекается.

• Узнайте, есть ли у нее мечты или желания, связанные с хобби.

Обратите внимание на ее стиль и предпочтения:

• Определите, что ей нравится в одежде, аксессуарах или косметике.

• Выбирайте подарок, который соответствует ее индивидуальности.

Не забывайте о романтическом аспекте праздника:

• Подарок должен вызывать положительные эмоции.

• Создайте атмосферу праздника, чтобы сделать момент особенным.

Сочетайте практичность и эмоции:

• Ищите подарки, которые будут полезны и одновременно приятны.

• Убедитесь, что ваш выбор отражает вашу заботу и внимание.

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Что подарить девушке на Новый год


Книга с личной подписью

Выберите произведение, которое ей понравится, и напишите теплое пожелание на первой странице.

Подарочный сертификат на мастер-класс

Это может быть кулинария, рисование или танцы. Такой подарок позволит ей развивать свои навыки и получать новые впечатления.

Набор для творчества

Если ваша девушка увлекается рукоделием или искусством, подарите ей качественные материалы для ее хобби.

Фото: istockphoto/Valerii Apetroaiei

Какой романтический подарок сделать девушке на Новый год


Сертификат на романтический вечер

Организуйте ужин в ресторане или домашний вечер с любимыми блюдами.

Фотокнига с вашими совместными моментами

Соберите лучшие фотографии и создайте уникальную книгу воспоминаний.

Звезда с ее именем

Зарегистрируйте звезду в международном каталоге и подарите сертификат с указанием названия звезды.

Фото: istockphoto/Inga-Av

Какой подарок для ухода за собой подарить девушке на Новый год


Косметический набор

Выберите качественную косметику или средства по уходу за кожей от ее любимого бренда.

Спа-набор

Подарите ей возможность расслабиться и насладиться домашним спа с маслами, солью для ванны и ароматическими свечами.

Абонемент в салон красоты

Сделайте ей приятный сюрприз в виде абонемента на процедуры, которые она любит.

Фото: istockphoto/nicoletaionescu

Какой гаджет подарить девушке на Новый год


Умные часы

Стильный аксессуар, который поможет следить за здоровьем и быть на связи.

Наушники с шумоподавлением

Идеальный подарок для любительницы музыки или подкастов.

Электронная книга

Если ваша девушка любит читать, такой гаджет станет отличным помощником в ее увлечении.

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Какой подарок для дома подарить девушке на Новый год


Декоративные элементы

Стильные подушки, картины или свечи помогут создать уютную атмосферу в доме.

Кухонные гаджеты

Современные устройства для приготовления пищи, такие как блендер или мультиварка, сделают готовку проще и приятнее.

Настольная игра

Выберите интересную игру, которая станет отличным развлечением для вечеров вдвоем или в компании друзей.

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Какой профессиональный подарок сделать девушке на Новый год


Курсы повышения квалификации

Подарите ей возможность развиваться в своей профессии и получать новые знания.

Качественный блокнот или планер

Стильный и функциональный аксессуар поможет организовать рабочий процесс.

Профессиональный мастер-класс

Выберите курс по ее специальности или смежной области, который поможет ей расширить свои навыки.

Выбор подарка для девушки на Новый год 2025 может быть легким и приятным, если учитывать ее интересы и желания. Оригинальные идеи сделают этот праздник незабываемым и подарят множество положительных эмоций! Ранее мы рассказали, как найти идеальный подарок для молодого человека.

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#праздник
#новый год
#статьи
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«Грязнее ободка унитаза»: Иммунолог раскрыл неожиданную опасность новогодних игрушек
Иммунолог Жемчугов сравнил пыль на новогодних украшениях с ободком унитаза
19 декабря 2024, 11:26

Фото: iStock/Timur Malazoniia

Недавнее исследование показало, что ёлочные игрушки оказались в пять раз грязнее ободка унитаза. Почти 70% новогодних украшений имели высокий уровень микробного загрязнения. Самыми грязными оказались искусственные ёлки и сами коробки с игрушками.
Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» заявил, что не верит этим исследованиям.

«Сборообразующие микробы, которым не нужно питаться, могут жить хоть сотню лет, но на игрушках их нет точно. А те, которым нужно питаться, не живут от года к году. Они за это время высунутся и пропадут сами по себе», — сказал он.

Врач добавил, что на старых ватных игрушках может скопиться пыль, которая спровоцирует грибок и плесень, однако это в первую очередь зависит от помещений, в которых они хранятся.

«Такое может быть в помещении, где нет вентиляции, где никто не моет пол. Если представить себе дом, где хозяйка любит чистоту, где пахнет пирогами, где все убрано — там такого не будет. Поэтому исследование не очень приличное», — объяснил Жемчугов.

По словам иммунолога, перед тем, как вешать игрушки из фольги, стоит подержать их на балконе, чтобы они избавились от микробов. Стеклянные украшения стоит протереть салфетками, а пластиковые — помыть под душем.

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