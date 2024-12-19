В Подмосковье за год ликвидировали больше тысячи нелегальных свалок

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Свыше тысячи нелегальных свалок ликвидировали на территории Московской области за текущий год, это позволило заметно улучить экологическую обстановку в регионе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
«В результате целенаправленных усилий было ликвидировано 1035 свалок, 90 из которых оставались неликвидированными после инвентаризации за 2023 год», — говорится в сообщении.Кроме того, в течение года в регионе шла активная работа по уборке от мусора зон отдыха, расположенных рядом с водоёмами: общее число таких мероприятий превысило 5 тысяч. В результате количество запросов от жителей на расчистку водных объектов стало меньше на три процента по сравнению с прошлым годом.
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