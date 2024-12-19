В Подмосковье назвали топ-5 округов по ликвидации незаконных водовыпусков

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Свыше 1,1 тыс. несанкционированных водовыпусков ликвидировали на территории Московской области в текущем году, об округах, где эта работа велась интенсивнее всего, рассказали в подмосковном министерстве экологии и природопользования.
«Больше всего нелегальных водовыпусков в 2024 году ликвидировали в Одинцовском городском округе — 196. Второе место занял округ Ступино, где перекрыли 150 таких водовыпусков. На третьем месте оказался Наро-Фоминск с результатом 139, на четвёртом — Раменский округ (104), а замыкает топ-5 Пушкинский округ с 79 ликвидированными водовыпусками», — говорится в сообщении.В Министерстве также сообщили, что общее число убранных нелегальных водовыпусков составило 1 156, что на 2 901 меньше, чем в прошлом году.
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