На шести дорогах Подмосковья отремонтировали автобусные остановки

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Повреждённые остановочные павильоны, расположенные на шести региональных дорогах Московской области, привели в порядок специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В частности, ремонт автобусных остановок провели в микрорайоне Силикат в городе Котельники, на Дзержинском шоссе в городе Дзержинский, на проспекте Конструктора Селезнёва в Дубне и на улице Победы в Клину», — говорится в сообщении.Кроме того, остановочные павильоны отремонтировали на Расторгуевском шоссе в рабочем посёлке Лопатино Ленинского округа и на улице Дорожная в посёлке совхоза «Останкино» Дмитровского округа.
В министерстве отметили, что дорожную сеть Московской области обследуют каждую неделю, все неисправности фиксируют и исправляют.
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