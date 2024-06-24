В Московской области восстановили знаки на семи дорогах

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Дорожники восстановили знаки на 7 дорогах региона. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В рамках екженедельных обследований специалисты проводят мониторинг содержанию дорог и тротуаров, остановочных пунктов.
Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов и пешеходов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии.
Читайте также:
В Подмосковье за неделю оптимизировали работу шести светофоров
На дорогах Подмосковья починили шесть линий наружного освещения
Расписание автобусного маршрута в Подмосковье синхронизировали с электричками
«Знаки восстановили на на дорогах вблизи д. Дубки Талдомского округа, д. Иванчиково в г. о. Зарайска, д. Дубеево и вблизи д. Бабеево в г. о. Ступино, в с. Лямцино в г. о. Домодедово, а также на 59-м Носовихинского шоссе в Павлово-Посадском округе, ул. Первомайской в Лосино-Петровском и на ул. Первомайской в Ивантеевке», — подчеркнули в пресс-службе.
Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов и пешеходов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии.
Читайте также:
В Подмосковье за неделю оптимизировали работу шести светофоров
На дорогах Подмосковья починили шесть линий наружного освещения
Расписание автобусного маршрута в Подмосковье синхронизировали с электричками
Мира Полтева