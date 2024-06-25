Свыше 3,4 тысяч автомобилей эвакуировали в Подмосковье

В Подмосковье за неделю эвакуировали более 3,4 тысяч автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Автомобили были эвакуированы в связи с нарушениями правил остановки и стоянки.
Эвакуация автомобиля на штраф-стоянку производится, если авто было припарковано в зоне действия запрещающих знаков, в зоне действия знака «Стоянка для инвалидов», на пешеходном переходе и местах остановки общественного транспорта.
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«Если автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам на территории региона 112 или проверить самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья .Будьте аккуратны и уважайте всех участников дорожного движения, паркуйтесь правильно, не препятствую проезду экстренных служб», — подчеркнули в пресс-службе.
Эвакуация автомобиля на штраф-стоянку производится, если авто было припарковано в зоне действия запрещающих знаков, в зоне действия знака «Стоянка для инвалидов», на пешеходном переходе и местах остановки общественного транспорта.
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Мира Полтева