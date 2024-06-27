В Подмосковье ликвидировали 10 незаконных примыканий к регдорогам

Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. В соответствии с документом, нововведение затронет около 7,87 миллиона граждан пенсионного возраста. О том, как изменятся выплаты и кто сможет их получать расскажет редакция «Радио 1».

Кого коснется индексация пенсий





Когда начнется индексация пенсий





Размер пенсий после индексации

Закон предусматривает индексацию выплат работающим пенсионерам. Таковыми считаются те, кто получает пенсию и работает по трудовому договору. При этом работодатель в обязательном порядке направляет отчисления в Социальный фонд России.Индексация пенсионных выплат неработающим пенсионерам начнется с 1 февраля 2025 года. Согласно документу, она затронет пенсии 7,87 миллиона граждан пенсионного возраста, которые продолжают трудиться.Выплата работающим пенсионерам увеличится на 1,3 тысячи рублей. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, размер выплат у каждого пенсионера индивидуальный и зависит от стажа работы.





«Но мы для себя определяли, что среднее, подчеркиваю, минимальное увеличение должно составить где-то 1300 рублей», — добавила она.





Путин назвал индексацию пенсий справедливым решением





В России с 1 июня некоторые категории граждан получат повышенные пенсии





Володин объяснил значение закона об индексации пенсий работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин назвал повышение пенсий пенсионерам, которые продолжают работать, справедливым решением. Он также сообщил о том, что для осуществления меры есть все необходимые ресурсы.Разработка и принятие закона об индексации пенсий демонстрируют то, что Россия является социальным государством. Так изменения в законодательстве прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.









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