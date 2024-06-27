В Подмосковье ликвидировали 10 незаконных примыканий к регдорогам

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Подмосковье ликвидировали 10 незаконных примыканий к региональным дорогам с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С начала года незаконные примыкания устранили в Коломне, Луховицах, Павлово-Посадском, Волоколамском и Наро-Фоминском округах.
Стоит отметить, что услуга предоставляется в электронном виде, результат которой приходит заявителю в личный кабинет.
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«Незаконные съезды и примыкания к дорогам регионального и межмуниципального значения влияют на эксплуатацию дорог, организацию и безопасность дорожного движения, поэтому сотрудники Мосавтодора контролируют данный процесс. Получить согласование можно с помощью регионального портала госуслуг», – поделились в ведомстве.
Стоит отметить, что услуга предоставляется в электронном виде, результат которой приходит заявителю в личный кабинет.
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Мира Полтева