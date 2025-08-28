На шоу «Поющие мосты» в Петербурге прозвучит музыка Андрея Петрова

28 августа 2025, 14:08

Фото: iStock/Xantana

В Санкт-Петербурге следующее звуковое шоу «Поющие мосты» посвятят 95-летию со дня рождения народного артиста СССР, почетного гражданина Санкт-Петербурга композитора Андрея Петрова. Об этом сообщает «Петербургский дневник».





По словам главного редактора «Петербургского дневника» Кирилла Смирнова, в ночь с 5 на 6 сентября в 1:10 зазвучит Гимн Великому городу из балета Рейнгольда Глиэра «Медный всадник».





«Мы каждый год отмечаем день рождения Андрея Петрова на «Поющих мостах». Для Петербурга и всей страны он — не просто выдающийся композитор, а часть культурного кода города, автор музыки, которая сопровождает нас десятилетиями», — отметил Смирнов.

