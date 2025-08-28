На шоу «Поющие мосты» в Петербурге прозвучит музыка Андрея Петрова
В Санкт-Петербурге следующее звуковое шоу «Поющие мосты» посвятят 95-летию со дня рождения народного артиста СССР, почетного гражданина Санкт-Петербурга композитора Андрея Петрова. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
По словам главного редактора «Петербургского дневника» Кирилла Смирнова, в ночь с 5 на 6 сентября в 1:10 зазвучит Гимн Великому городу из балета Рейнгольда Глиэра «Медный всадник».
«Мы каждый год отмечаем день рождения Андрея Петрова на «Поющих мостах». Для Петербурга и всей страны он — не просто выдающийся композитор, а часть культурного кода города, автор музыки, которая сопровождает нас десятилетиями», — отметил Смирнов.
Он добавил, что над Невой также прозвучат фрагменты императорского вальса из фильма «Бедный, бедный Павел», знаменитой песни «У природы нет плохой погоды» и увертюры из кинофильма «Укрощение огня».
Тем временем в Кемерове готовятся отметить День шахтёра 29 августа, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на администрацию города.
Центром празднования станет Московская площадь.
«С 16 часов здесь начнётся парад шахтёрских делегаций, затем пройдёт торжественная церемония "Гордимся вами, земляки!". Небо над городом раскрасят легендарные "Стрижи" — зрителей ждёт захватывающее выступление авиационной группы», — говорится в материале.
После этого пройдёт праздничный концерт, хедлайнером которого станет группа «Корни».
Кроме того, для гостей мероприятия подготовят кинопоказы и театральные постановки, выставки ретроавтомобилей и другие активности.
В завершении праздника в 22:00 со состоится салют.