В Подмосковье отпразднуют 80-летие победы над милитаристской Японией

28 августа 2025, 11:54

оригинал Фото: istockphoto.com/Racide

Торжественное мероприятие, приуроченное к 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, проведут 3 сентября в городе Электросталь. Организатором выступает Московский областной совет ветеранов, сообщает его пресс-служба.





На мероприятие приглашены представители ветеранских организаций 54 округов Подмосковья, а также представители органов власти, различных общественных организаций и почётные гости.





«Мероприятие начнётся с обзорной экскурсии по Электростали, которая завершится у Мемориального комплекса памяти электростальцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Затем там состоится возложение цветов», — говорится в сообщении.