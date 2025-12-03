На шоу «Утренняя зарядка» подняли тему о детях, столкнувшихся с насилием
Историю о подростках, столкнувшихся с насилием в реабилитационном центре Анны Хоботовой, обсудили в новом выпуске «Утренней зарядки» ведущие Влад Антонов и Никита Матнишян вместе с адвокатом по семейным делам Яниной Сорокой и мамой одного из пострадавших детей Натальей Сотниковой.
Адвокат Сорока объяснила, что подростки, столкнувшиеся с тем или иным насилием, могут самостоятельно обратиться в органы опеки с заявлением.
«С 14 лет подросток имеет право подать иск в суд для защиты своих прав. В каждом регионе есть уполномоченный по правам ребёнка, куда также можно обратиться. Всегда работает детский телефон доверия, его можно найти в открытом доступе», — рассказала она.
Мать пострадавшего подростка рассказала, что отправила 12-летнего сына в реабилитационный центр, потому что у него начались проблемы с поведением на фоне гибели отца в зоне проведения специальной военной операции и непростой семейной ситуации. Наталья пыталась исправить положение и поверила рекламе центра.
«Место полностью контролировало контакты с детьми: звонки — раз в неделю по 5 минут, при надзирателях; встречи — только по разрешению. Я думала, это часть терапии, но ребёнок просто не мог ничего сказать», — уточнила женщина.
После того, как центр закрыли, подросток рассказал матери, что детей там избивали, запирали в темных помещениях, привязывали к кроватям, изнуряли работами до поздней ночи, морили голодом и устраивали «тренинг-бомж», подразумевающий сон на полу и питание собачьим кормом.
Теперь сын Натальи боится один выходить из дома, не ходит в школу и ни с кем не общается и посещает психолога.
Шоу «Утренняя зарядка» выходит по утрам в VK Видео Mash.