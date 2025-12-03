На шоу «Утренняя зарядка» подняли тему о детях, столкнувшихся с насилием

03 декабря 2025, 11:56

Фото: iStock/SB Arts Media

Историю о подростках, столкнувшихся с насилием в реабилитационном центре Анны Хоботовой, обсудили в новом выпуске «Утренней зарядки» ведущие Влад Антонов и Никита Матнишян вместе с адвокатом по семейным делам Яниной Сорокой и мамой одного из пострадавших детей Натальей Сотниковой.





Адвокат Сорока объяснила, что подростки, столкнувшиеся с тем или иным насилием, могут самостоятельно обратиться в органы опеки с заявлением.





«С 14 лет подросток имеет право подать иск в суд для защиты своих прав. В каждом регионе есть уполномоченный по правам ребёнка, куда также можно обратиться. Всегда работает детский телефон доверия, его можно найти в открытом доступе», — рассказала она.

«Место полностью контролировало контакты с детьми: звонки — раз в неделю по 5 минут, при надзирателях; встречи — только по разрешению. Я думала, это часть терапии, но ребёнок просто не мог ничего сказать», — уточнила женщина.