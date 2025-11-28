Истринский суд арестовал владелицу подмосковного рехаба для подростков Хоботову

28 ноября 2025, 20:58

Истринский суд поместил под стражу владелицу рехаба для несовершеннолетних в Подмосковье Анну Хоботову. Она пробудет под арестом как минимум до 22 января 2026 года.





Об этом сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области».

«По версии следствия, с августа по ноябрь текущего года преступная группа организовала в городе Дедовске реабилитационный муниципального округа Истра центр, где незаконно находились 24 подростка. Они должны были лечиться от разного рода зависимостей, однако в действительности подвергались избиениям и пыткам. В результате 23 ноября в реанимацию больницы без сознания был доставлен 16-летний подросток», – говорится в сообщении.