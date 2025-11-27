Главу рехаба в Подмосковье, где жестоко истязали детей, объявили в розыск
Правоохранительные органы объявили в розыск Анну Хоботову, владелицу реабилитационного центра, где фиксировали случаи жестокого обращения с детьми. Соответствующая информация появилась в базе розыска МВД.
25 ноября задержали воспитателя центра Виталия Балабрикова и 18-летнюю постоялицу. Следствие утверждает, что с августа по ноябрь они пытали и избивали подростков. Один из пострадавших сейчас находится в коме.
После скандала Хоботова перестала выходить на связь, телефоны центра не работают. В социальных сетях пользователи задавали вопрос, почему задержали только исполнителей, а руководитель центра остаётся на свободе.
Анне Хоботовой 37 лет. Она представлялась психологом и правозащитником, участвовала в телепрограммах и рассказывала о воспитании детей. С 2012 года она входила в Общественный совет при МВД и ГУФСИН Ростовской области. За 10 лет Хоботова открыла более 13 организаций для помощи детям.
