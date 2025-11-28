Главу рехаба, где пытали детей, задержали
В Подмосковье задержали организатора реабилитационного центра в Дедовске, в котором истязали подростков. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба областного ГСУ СК в телеграм-канале.
В настоящее время с Анной Хоботовой работают правоохранители. Вчера ее объявляли в розыск.
Три дня назад следователи возбудили уголовное дело после закрытия рехаба, где пытали несовершеннолетних. По их оценкам, действия сотрудников учреждения не отвечали требованиям безопасности. Кроме того, арестовали администратора — сейчас он находится под стражей.
Всего в центре удерживали 24 подростков. Одному из них нанесли тяжелые травмы, и он впал в кому.
