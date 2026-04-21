Жительница Марий Эл выиграла 39 миллионов рублей, выбрав восемь чисел подряд
В пресс-службе «Столото» сообщили, что жительница Марий Эл Лидия М. выиграла 38,87 миллиона рублей в тираже «Рапидо Про». Удачу ей принес билет с восемью числами подряд и отметками во втором поле. Об этом пишет РИА Новости.
На этот розыгрыш женщина купила два билета. В одном варианте она сама выбрала комбинацию. В первом поле участница указала числа от 13 до 20. Во втором — 2 и 3. Суперприз в тираже составил 37,37 миллиона рублей. Еще 1,5 миллиона Лидия получила за дополнительное число и функцию «Множитель».
Победительница призналась, что такой выбор ей подсказало внутреннее чувство. Свободное время она любит проводить с семьей. Еще одно ее увлечение — поездки с друзьями. Часть суммы Лидия направит на погашение ипотеки. На остальные средства она планирует купить автомобиль и помочь родителям.
