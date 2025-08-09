На Сочи обрушился голод: во время приостановки полётов в аэропорту закончилась еда
В Сочи в период временной приостановки работы аэропорта из-за угрозы атак беспилотников пассажиры успели съесть всю еду, представленную в кафе воздушной гавани. Об этом сообщает издание «Подъём».
Самолёты сейчас обслуживаются в порядке готовности к вылету, однако движение воздушного транспорта пока ограничено.
8 августа из-за угрозы атак БПЛА в Сочи, Анапе и Адлере были временно закрыты пляжи и отменены более 50 авиарейсов, что вызвало серьёзные неудобства для отдыхающих и туристов.
Минобороны РФ сообщило, что 9 августа в период с 15:30 мск до 18:00 мск над регионами России было сбито 35 украинских беспилотников.
