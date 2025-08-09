На Сочи обрушился голод: во время приостановки полётов в аэропорту закончилась еда

09 августа 2025, 19:23

В аэропорту Сочи на фоне приостановки полётов закончилась еда

Фото: iStock/WoodysPhotos

В Сочи в период временной приостановки работы аэропорта из-за угрозы атак беспилотников пассажиры успели съесть всю еду, представленную в кафе воздушной гавани. Об этом сообщает издание «Подъём».