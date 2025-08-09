Росавиация: аэропорт Домодедово временно не принимает и не выпускает самолеты
Московский аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
По его словам, такие меры были приняты в субботу, 9 августа, в целях обеспечения безопасности полетов.
«Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.Напомним, этим утром системы ПВО сбили два украинских беспилотника, которые летели на столицу. Первый дрон перехватили в 09:30, второй – через полчаса.