Росавиация: аэропорт Домодедово временно не принимает и не выпускает самолеты

09 августа 2025, 13:46

Фото: iStock/Dushlik

Московский аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.





По его словам, такие меры были приняты в субботу, 9 августа, в целях обеспечения безопасности полетов.

«Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.