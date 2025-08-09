Шесть российских аэропортов приостановили полёты из-за БПЛА

09 августа 2025, 10:24

Фото: iStock/Chalabala

В шести городах России временно приостановлены полёты гражданской авиации в связи с угрозой со стороны беспилотников. Ограничения коснулись Казани, Нижнекамска, Самары, Калуги, Ульяновска и Владикавказа, сообщили в пресс-службе Росавиации.