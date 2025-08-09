Шесть российских аэропортов приостановили полёты из-за БПЛА
В шести городах России временно приостановлены полёты гражданской авиации в связи с угрозой со стороны беспилотников. Ограничения коснулись Казани, Нижнекамска, Самары, Калуги, Ульяновска и Владикавказа, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что ограничения были введены в целях обеспечения безопасности полётов. В течение действия ограничений 17 пассажирских самолётов, направлявшихся в Сочи, были вынуждены изменить курс и уйти на запасные аэродромы.
По информации Минобороны, в ночь на 9 августа российские системы ПВО перехватили 97 украинских беспилотников над различными регионами страны. Удары были отражены, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Авиасообщение в пострадавших регионах обещают восстановить после стабилизации обстановки. Власти призывают пассажиров следить за информацией от авиакомпаний и аэропортов, а также соблюдать спокойствие.
