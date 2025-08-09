Достижения.рф

Беспилотник врезался в 18-й этаж жилого дома в Ростове-на-Дону

Видео: Тютина (Telegram: @t.me/news161ru)

Беспилотник врезался в 18-й этаж многоквартирного дома в микрорайоне Левобережный Ростова-на-Дону, вызвав взрыв и пожар. Губернатор Юрий Слюсарь подтвердил, что на месте работают экстренные службы, а по предварительным данным погибших и раненых нет.



Инцидент произошёл вечером 8 августа 2025 года. По свидетельствам очевидцев, беспилотник самолётного типа ударил в торец здания, спровоцировав взрыв на высоте 18 этажа. Возникший пожар охватил две квартиры, а ударной волной выбило стёкла в соседних подъездах.

К месту ЧП оперативно прибыли 8 пожарных расчётов, а также бригады МЧС и медиков.

Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале заявил:

«На месте работают оперативные службы, их работу координирует мой заместитель Сергей Бодряков. По предварительным данным, погибших и раненых нет. Информация уточняется».

Он также поручил проверить все дома в радиусе 500 метров на предмет скрытых повреждений.

Елизавета Теодорович

