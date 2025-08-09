Беспилотник врезался в 18-й этаж жилого дома в Ростове-на-Дону

09 августа 2025, 00:02

Видео: Тютина (Telegram: @t.me/news161ru)

Беспилотник врезался в 18-й этаж многоквартирного дома в микрорайоне Левобережный Ростова-на-Дону, вызвав взрыв и пожар. Губернатор Юрий Слюсарь подтвердил, что на месте работают экстренные службы, а по предварительным данным погибших и раненых нет.