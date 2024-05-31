«Надо надевать панамку»: Сексолог Теслер об изменах на курорте

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Израильские учёные выяснили, что солнечное излучение стимулирует половое влечение. Оно усиливает его тем, что повышает уровни половых гормонов. Из-за этого люди чаще влюбляются летом в отпуске.
Психиатр, сексолог, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер в беседе с «Радио 1» прокомментировал заявление израильских ученых, сказав, что влюбленность в отпуске — это многофакторная история.
Сексуальное влечение, по словам специалиста, стимулируют не только солнечные лучи, но и внешний вид загорающих, обнажённых людей.
По мнению сексолога, отпускать своего партнёра одного в отпуск можно, однако он сам несёт ответственность за свои поступки.
В завершении беседы сексолог добавил, что курортные романы — это весёлая старинная история, о которой социологи и психологи рассказывают друг другу на протяжении 80 лет.
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«Действительно, фотоны света, попадая на радужную оболочку глаза, активизируют организм. На самом деле это многофакторная история, с одной стороны — активизация, а с другой — дело в том, что, находясь на курорте, многие люди немножко преувеличивают своё значение в этом мире и рассказывают о себе какие-то легенды, им хочется казаться более значительными, более интересными. Детские фантазии, излишняя солнечная активность, свободное время, острая пища — всё это провоцирует людей, которым скучно было в течение года, на формирование романтических отношений», — поделился специалист.
Сексуальное влечение, по словам специалиста, стимулируют не только солнечные лучи, но и внешний вид загорающих, обнажённых людей.
«Находясь на пляже, мы видим обнажённые, зачастую привлекательные, тела. Многие женщины надевают очень эротические наряды, современные модные купальники, два раза в день их меняют, чтобы привлечь внимание. Мужчины тоже стараются подтянуть живот, выглядеть моложе и ухоженней. Татуировки тоже играют свою роль», —объяснил эксперт.
По мнению сексолога, отпускать своего партнёра одного в отпуск можно, однако он сам несёт ответственность за свои поступки.
«Если вам страшно отпускать своего партнера в отпуск одного, значит, грош цена такому партнёру. Любой человек отвечает за своим поступки сам, если он оправдывается тем, что на солнце перегрелся, значит, надо надевать панамку. И впредь ездить на курорты с панамкой. Интересно, что многие опросы показали, что женщинам нравится ездить в отпуск одним, а мужчины предпочитают вместе с женой», — отметил специалист.
В завершении беседы сексолог добавил, что курортные романы — это весёлая старинная история, о которой социологи и психологи рассказывают друг другу на протяжении 80 лет.
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Анастасия Бондарева