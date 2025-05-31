На Солнце произошел крупнейший с начала года выброс массы

31 мая 2025, 10:57

На Солнце произошел крупнейший в 2025 году выброс массы, ожидают магнитные бури

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Крупнейший в этом году выброс массы произошел на Солнце. Об этом сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.