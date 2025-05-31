На Солнце произошел крупнейший с начала года выброс массы
Крупнейший в этом году выброс массы произошел на Солнце. Об этом сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
По его словам, масса направлена точно на Землю, что с высокой вероятностью вызовет очень сильные магнитные бури. Уточняется, что приход вещества к нашей планете возможен завтра, 1 июня, поздним вечером по московскому времени.
Мощность выброса массы уступает аналогичным событиям 2024 года в мае, которые привели к бурям уровня 5, однако, по предварительным данным, может привести к самой крупной серии магнитных бурь 2025 года с пиковыми значениями до G4.
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