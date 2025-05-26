Ученые из США сняли «скопление душ» в космосе с помощью спецтехники

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Ученые из США обнаружили в космическом пространстве «скопления душ» с помощью специальных приборов. Данное исследование было проведено учеными из Инженерной школы имени Пратта при университете Дьюка.
Уточняется, что это открытие подтвердило существование сгустков энергии в космосе. Как утверждают эксперты, высокоточное оборудование способно фиксировать даже малейшую электромагнитную активность в космосе.
Сгустки энергии наблюдаются на протяжении нескольких километров. По данным ученых, это может быть связано с электрическими разрядами или действием магнитного поля Земли. В настоящее время исследования продолжаются.
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Сгустки энергии наблюдаются на протяжении нескольких километров. По данным ученых, это может быть связано с электрическими разрядами или действием магнитного поля Земли. В настоящее время исследования продолжаются.
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Екатерина Коршунова