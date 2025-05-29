Педиатр Архипова назвала главные способы защиты ребёнка от теплового удара

29 мая 2025, 14:56

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Жара, наступившая в столичном регионе, грозит проблемами со здоровьем не только пожилым, но и детям. О том, как защитить малышей от опасного перегрева, рассказала заместитель главврача Мытищинской больницы по педиатрической помощи Светлана Архипова.







«В жаркую погоду следует ограничить физические нагрузки и меньше находиться на солнце. Гулять лучше всего не под прямыми лучами, а утром и вечером, и избегать раскалившихся ща день детских площадок», — сказала Светлана Архипова.

«Опасность для младенцев представляют закрытие коляски. Кроме того, с младенцев нужно снимать все кофточки и шапочки, которые мешают теплоотдаче», — подчеркнула врач.

«Если ребёнок после прогулки жалуется на головную боль, у него горячая на ощупь кожа, участилось дыхание, есть тошнота и рвота — возможно, произошёл тепловой удар».