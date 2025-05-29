Педиатр Архипова назвала главные способы защиты ребёнка от теплового удара
Жара, наступившая в столичном регионе, грозит проблемами со здоровьем не только пожилым, но и детям. О том, как защитить малышей от опасного перегрева, рассказала заместитель главврача Мытищинской больницы по педиатрической помощи Светлана Архипова.
«В жаркую погоду следует ограничить физические нагрузки и меньше находиться на солнце. Гулять лучше всего не под прямыми лучами, а утром и вечером, и избегать раскалившихся ща день детских площадок», — сказала Светлана Архипова.Она добавила, что чем младше ребёнок, тем быстрее он перегревается. Особенно опасен переизбыток тепла для младенцев, потому что у них ещё не сформировался теплообмен.
«Опасность для младенцев представляют закрытие коляски. Кроме того, с младенцев нужно снимать все кофточки и шапочки, которые мешают теплоотдаче», — подчеркнула врач.Детскую одежду для жарких дней она порекомендовала свободную, светлую и сшитую из натуральных тканей. Кроме того, детям нужно больше пить. Лучше всего для восстановления водного баланса подойдёт минеральная вода без газа, при этом она не должна быть холодной, так как резкие перепады температуры способны провоцировать заболевание.
Светлана Архипова предупредила, что ребёнка ни в коем случае нельзя оставлять в машине, даже если окна открыты: салон очень быстро нагревается.
Эксперт также назвала признаки теплового удара:
«Если ребёнок после прогулки жалуется на головную боль, у него горячая на ощупь кожа, участилось дыхание, есть тошнота и рвота — возможно, произошёл тепловой удар».В этом случае следует немедленно вызвать врача, а до его приезда уложить ребёнка в прохладном месте, обтереть губкой или тканью, смоченной в прохладной воде, обмахивать и давать обильное питьё маленькими глотками.