Байден отменил визит в ФРГ и поставил под удар саммит по Украине «Рамштайн»

Тела бойцов ЧВК «Вагнер», которые погибли в июле 2024 года в Мали в бою с исламистами, возвращены на родину в результате операции военных. Об этом сообщил глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов, его слова передает ТАСС.