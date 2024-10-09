Байден отменил визит в ФРГ и поставил под удар саммит по Украине «Рамштайн»

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Президент США Джозеф Байден решил отсрочить намеченную ранее поездку в Германию. Он собирается контролировать подготовку и меры реагирования на ураган «Милтон», траектория которого, как выяснилось, представляет угрозу.
Об этом накануне сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Президент также намерен продолжать координацию действий по устранению последствий разгула стихии на юго-востоке США, где недавно бушевал ураган «Хелен», передаёт информационное агентство Reuters. Вслед за Байденом, поездку в Германию и Анголу отменил также госсекретарь США Энтони Блинкен.
Ранее сообщалось, что в Германии Байден посетит военную базу «Рамштайн», где 12 октября состоится саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Теперь встреча Зеленского со своим главным союзником не состоится, что ставит под сомнение целесообразность проведения очередного заседания контактной группы.
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Александр Бойцов