Появились новые подробности по делу блогера Митрошиной
Блогерше Саше Митрошиной продлили домашний арест до 1 августа. Об этом пишет ТАСС.
Суд обвиняет её в отмывании 127 миллионов рублей. Сотрудники задержали россиянку в марте 2025 года в аэропорту Сочи. Она прилетела из Дубая, где прожила три года и всё это время не появлялась в России. Следствие считает, что в 2021 году Митрошина купила элитную квартиру на Большой Дмитровке. На тот момент у неё числилась задолженность перед налоговой. Сделку расценили как попытку легализовать средства.
После задержания Александра полностью признала вину. Позже она изменила показания и созналась только в части преступлений. Подсудимая допускает, что могла получить деньги от налоговой оптимизации, но оспаривает дробление бизнеса.
Процесс идёт 14-й месяц. В новогоднюю ночь Митрошина загадала желание скорее оказаться на свободе.
