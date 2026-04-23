Достижения.рф

Появились новые подробности по делу блогера Митрошиной

Суд оставил Александру Митрошину под домашним арестом до августа
Александра Митрошина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Блогерше Саше Митрошиной продлили домашний арест до 1 августа. Об этом пишет ТАСС.



Суд обвиняет её в отмывании 127 миллионов рублей. Сотрудники задержали россиянку в марте 2025 года в аэропорту Сочи. Она прилетела из Дубая, где прожила три года и всё это время не появлялась в России. Следствие считает, что в 2021 году Митрошина купила элитную квартиру на Большой Дмитровке. На тот момент у неё числилась задолженность перед налоговой. Сделку расценили как попытку легализовать средства.

После задержания Александра полностью признала вину. Позже она изменила показания и созналась только в части преступлений. Подсудимая допускает, что могла получить деньги от налоговой оптимизации, но оспаривает дробление бизнеса.

Процесс идёт 14-й месяц. В новогоднюю ночь Митрошина загадала желание скорее оказаться на свободе.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0