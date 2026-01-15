На Солнце произошла сильная вспышка M-класса

15 января 2026, 09:30

Фото: iStock/remotevfx

Солнце вновь удивило астрономов. Ночью 15 января зарегистрировали сильную вспышку M-класса. Это уже вторая в 2026 году. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщила об этом событии в своем Telegram-канале.