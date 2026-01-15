Достижения.рф

На Солнце произошла сильная вспышка M-класса

Фото: iStock/remotevfx

Солнце вновь удивило астрономов. Ночью 15 января зарегистрировали сильную вспышку M-класса. Это уже вторая в 2026 году. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщила об этом событии в своем Telegram-канале.



Активная область №4341, ранее проявившая себя с двумя мощными взрывами, вышла на видимую с Земли сторону. В ближайшие дни она станет центром внимания астрономов. Вспышка произошла в 23:33 по московскому времени, а её мощность составила M1.62.

Ученые продолжают следить за событиями на Солнце, так как такие явления могут влиять на магнитное поле Земли и вызывать различные эффекты, включая северные сияния.

Напомним, что первая M-вспышка этого года случилась всего три дня назад в той же области.

Дарья Осипова

