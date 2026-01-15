Пропавшего в подмосковных Люберцах мужчину нашли и госпитализировали
Пропавшего ранее в подмосковных Люберцах 53-летнего мужчину обнаружили и госпитализировали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу добровольческого поискового отряда «ЛизаАлерт».
Уточняется, что пропавшего доставили в больницу города Дзержинский. В настоящий момент мужчина все еще находится там.
Ключевую для поисков информацию удалось получить от сотрудников железнодорожной станции Овражки. Они сообщили, что ещё 10 января увидели пропавшего по имени Владимир на станции. Работники сами вызвали для него скорую помощь, которая быстро приехала на место.
После этого полиция связалась с больницей в Дзержинском и подтвердила нахождение мужчины там, хотя ранее звонки поисковиков в это медучреждение не дали полоижетльного результата.
