Бастрыкин заявил, что СК России избавит коррупционеров от наворованного имущества

15 января 2026, 06:39

Александр Бастрыкин (Фото: www.kremlin.ru)

Следственный комитет России ведёт активную работу по лишению коррупционеров незаконно нажитых активов и имущества. Об этом рассказал председатель ведомства Александр Бастрыкин в интервью ТАСС, приуроченном к 15-летию образования СК.





По его словам, многие коррупционеры верят в собственную безнаказанность. Это придает им уверенности. Следователи стремятся разрушить эту иллюзию и доказать, что избежать ответственности преступникам не удастся.





«По таким уголовным делам возмещено 77 млрд рублей причиненного ущерба, арестовано имущество коррупционеров на 225 млрд рублей», — перечислил председатель Следственного комитета РФ.

«Только за 9 месяцев прошедшего года расследовано 5,4 тыс. фактов получения взяток и 6,3 тыс. фактов дачи взяток», — сказал он.