На Солнце произошла вторая по силе за четыре месяца вспышка
На Солнце зарегистрировали вторую по силе вспышку за последние четыре месяца. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщила о вспышке уровня М4.8, пишет РИА Новости.
Эта активность предвещает, что в течение дня могут произойти события максимального уровня Х. Ожидается, что 15 октября Солнце достигнет многомесячного пика по силе вспышек. Фоновое излучение звезды продолжает расти и уже приближается к уровню М, что означает, что даже без взрывов оно формирует потоки рентгеновского излучения на уровне сильных вспышек.
Вспышки на Солнце — это мощные выбросы энергии, происходящие в атмосфере Солнца. Они характеризуются внезапным высвобождением огромного количества энергии в форме электромагнитного излучения, заряженных частиц и плазмы.
По интенсивности солнечные вспышки классифицируются следующим образом:
- Класс A: Самые слабые вспышки.
- Класс B: Немного сильнее класса A.
- Класс C: Умеренно сильные вспышки.
- Класс M: Значительные вспышки, способные влиять на земную атмосферу.
- Класс X: Наиболее интенсивные вспышки, способные вызывать значительные геомагнитные бури.