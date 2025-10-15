На Солнце произошла вторая по силе за четыре месяца вспышка

15 октября 2025, 08:31

Фото: iStock/remotevfx

На Солнце зарегистрировали вторую по силе вспышку за последние четыре месяца. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщила о вспышке уровня М4.8, пишет РИА Новости.





Эта активность предвещает, что в течение дня могут произойти события максимального уровня Х. Ожидается, что 15 октября Солнце достигнет многомесячного пика по силе вспышек. Фоновое излучение звезды продолжает расти и уже приближается к уровню М, что означает, что даже без взрывов оно формирует потоки рентгеновского излучения на уровне сильных вспышек.



Вспышки на Солнце — это мощные выбросы энергии, происходящие в атмосфере Солнца. Они характеризуются внезапным высвобождением огромного количества энергии в форме электромагнитного излучения, заряженных частиц и плазмы.



По интенсивности солнечные вспышки классифицируются следующим образом:



