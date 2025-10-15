Достижения.рф

На Солнце произошла вторая по силе за четыре месяца вспышка

Фото: iStock/remotevfx

На Солнце зарегистрировали вторую по силе вспышку за последние четыре месяца. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщила о вспышке уровня М4.8, пишет РИА Новости.



Эта активность предвещает, что в течение дня могут произойти события максимального уровня Х. Ожидается, что 15 октября Солнце достигнет многомесячного пика по силе вспышек. Фоновое излучение звезды продолжает расти и уже приближается к уровню М, что означает, что даже без взрывов оно формирует потоки рентгеновского излучения на уровне сильных вспышек.

Вспышки на Солнце — это мощные выбросы энергии, происходящие в атмосфере Солнца. Они характеризуются внезапным высвобождением огромного количества энергии в форме электромагнитного излучения, заряженных частиц и плазмы.

По интенсивности солнечные вспышки классифицируются следующим образом:

  • Класс A: Самые слабые вспышки.
  • Класс B: Немного сильнее класса A.
  • Класс C: Умеренно сильные вспышки.
  • Класс M: Значительные вспышки, способные влиять на земную атмосферу.
  • Класс X: Наиболее интенсивные вспышки, способные вызывать значительные геомагнитные бури.
Дарья Осипова

