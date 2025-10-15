«Посланный» и уволенный глава Кинельского района сделал откровенное признание
Бывший руководитель Кинельского района Юрий Жидков поделился своими чувствами после увольнения, признавшись, что ему обидно. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash.
По словам чиновника, ситуация вызывает у него глубокое разочарование, хотя он старается сохранять самообладание. В беседе с журналистами экс-глава района признался, что не может понять причины своего отстранения, поскольку не имел конфликтных отношений с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Более того, как считает Жидков, муниципалитет под его руководством достиг первых мест в региональном рейтинге по экономическим показателям за 2024 год.
Что касается финансирования, то запланированные средства на ремонт социальных объектов, включая школы, должны были поступить только в 2027 году, поэтому ремонтные работы ещё не стартовали.
Особо Жидков остановился на ситуации с камнем, ставшим причиной недовольства губернатора. По его версии, это была заготовка для памятника участникам Великой Отечественной войны, которую временно перенесли к школе для будущего музея. Просто забыли своевременно демонтировать информационную табличку.
Читайте также: