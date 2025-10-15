«Посланный» и уволенный глава Кинельского района сделал откровенное признание

15 октября 2025, 00:10

Уволенный глава Кинельского района Жидков попытался оправдаться

Фото: istockphoto / Chalirmpoj Pimpisarn

Бывший руководитель Кинельского района Юрий Жидков поделился своими чувствами после увольнения, признавшись, что ему обидно. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash.