Россиян предупредили об изменениях в выплате пенсий и детских пособий
Известия: в ноябре изменится график выплат детских пособий и пенсий
В ноябре 2025 года россияне получат детские пособия и пенсии раньше обычного, пишет газета «Известия».
Из-за Дня народного единства выплаты перенесут на несколько дней. Детские пособия поступят 1 ноября. 5 ноября родители получат ежемесячное пособие из материнского капитала. Для работающих родителей детей до 1,5 лет деньги начислят 7 ноября.
Пенсии также выплатят досрочно. Если день начисления совпадает с праздником или выходным, средства поступают в последний рабочий день перед праздниками. Таким образом, россияне смогут получить свои выплаты вовремя и избежать задержек.
