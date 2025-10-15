Достижения.рф

Россиян предупредили об изменениях в выплате пенсий и детских пособий

Известия: в ноябре изменится график выплат детских пособий и пенсий
Фото: iStock/Stanislav Sablin

В ноябре 2025 года россияне получат детские пособия и пенсии раньше обычного, пишет газета «Известия».



Из-за Дня народного единства выплаты перенесут на несколько дней. Детские пособия поступят 1 ноября. 5 ноября родители получат ежемесячное пособие из материнского капитала. Для работающих родителей детей до 1,5 лет деньги начислят 7 ноября.

Пенсии также выплатят досрочно. Если день начисления совпадает с праздником или выходным, средства поступают в последний рабочий день перед праздниками. Таким образом, россияне смогут получить свои выплаты вовремя и избежать задержек.

