Вильфанд обозначил наступление зимы по всей территории России

15 октября 2025, 06:17

Фото: istockphoto / Nastco

Погода в России стремительно движется к зимним условиям, даже южные регионы лишаются комфортных температур. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.





По его словам, даже на юге Европейской части России дневные температуры не превышают 16-18 градусов. В качестве примеров он привет Краснодарский край и Крым.



Единственным исключением было Приморье, где еще сохранялись относительно теплые условия с температурой примерно 15-18 градусов, однако и эта территория вскоре также столкнется с резким похолоданием, утверждает синоптик.



«Сейчас наступает особый сезон, называемый предзимьем. Обычно этот период длится с середины октября вплоть до конца первой половины декабря. Это своего рода переходный этап перед наступлением настоящей зимы», — пояснил Вильфанд.