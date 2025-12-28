Москвичей предупредили о снегопаде
В Москве в ночь на 29 декабря ожидается снег. Снежный покров может увеличиться до трёх сантиметров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.
Специалисты прогнозируют небольшой и умеренный снег вечером и ночью. Количество осадков составит 1-2 миллиметра. Ночью температура в городе будет от -6 до -4 градусов. В Подмосковье столбики термометров покажут от -9 до -4 градусов.
Днём 29 декабря снегопад продолжится. Это может привести к гололедице на дорогах. Снежный покров за день может вырасти ещё на три сантиметра. При этом в Москве температура составит от -5 до -3 градусов. В области ожидают от -8 до -3 градусов.
Ранее синоптик Александр Ильин спрогнозировал усиление холодов в Москве после Нового года.
