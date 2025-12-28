Москвичей предупредили о снегопаде

28 декабря 2025, 20:05

Гидрометцентр РФ: в Москве в ночь на 29 декабря может выпасть до 3 см снега

Фото: Istock/vkph

В Москве в ночь на 29 декабря ожидается снег. Снежный покров может увеличиться до трёх сантиметров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.