Российского комика осудят за оскорбление чувств верующих
Стендап-комика Артемия Останина* осудят за разжигание ненависти и оскорбление чувств верующих. Об этом сообщила столичная прокуратура.
По данным ведомства, в марте этого года Останин* выступил с юмористическим номером в заведении на улице Садовая-Черногрязская. Он допустил высказывания, которые расценили как оскорбление чувств верующих и проявление неуважения к обществу. Вскоре видео с выступлением комика распространили в сети его знакомые.
«Уголовное дело уже поступило в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.