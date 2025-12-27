Российского комика осудят за оскорбление чувств верующих

27 декабря 2025, 15:28

Комика Останина* осудят за оскорбление чувств верующих

Артемий Останин (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Стендап-комика Артемия Останина* осудят за разжигание ненависти и оскорбление чувств верующих. Об этом сообщила столичная прокуратура.





По данным ведомства, в марте этого года Останин* выступил с юмористическим номером в заведении на улице Садовая-Черногрязская. Он допустил высказывания, которые расценили как оскорбление чувств верующих и проявление неуважения к обществу. Вскоре видео с выступлением комика распространили в сети его знакомые.

«Уголовное дело уже поступило в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.