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Эксперт ответил, как выбирать вкусный персик или абрикос

Холод: хороший абрикос не должен быть побитым и помятым
Фото: istockphoto/Arina_Bogachyova

Фото: istockphoto/Arina_Bogachyova

На хорошем абрикосе или персике не должно быть плесени, пробоин и гнили, рассказал «Татар-информу» экс-замминистра российского сельского хозяйства Леонид Холод.
По его словам, фрукты не должны быть помятыми или побитыми. Кроме того, настоящие плоды имеют запах, говорит собеседник.

«Дальше следует потрогать фрукт пальцами. Если вы любите персики «хрустящие», то тогда на ощупь они должны быть «каменными», если вы любитель сочных персиков, то фрукт должен быть мягким на ощупь», — прокомментировал экс-чиновник.

Эксперт порекомендовал попросить у продавцов половинку персика и нажать на нее пальцами, чтобы проверить сочность фрукта.

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Гендиректор LIFE и SHOT Арапов выступил в Общественной палате
23 мая 2025, 17:22

Денис Арапов (Фото: пресс-служба форума «Стратегические коммуникации. Идеи&Инсайты»)

21 мая в Общественной палате РФ состоялся международный форум «Стратегические коммуникации. Идеи&Инсайты», организованный Ассоциацией консультантов по связям с общественностью (АКОС) при поддержке Министерства экономического развития и Министерства иностранных дел РФ.
В рамках сессии «Репутация в гибридной информационной среде» выступил генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов.

«Надо принять как данность, что мы живем в информационную эпоху, и не можем на это влиять. Можем приспосабливаться и быстро меняться и от нас зависит как мы выстраиваем с аудиторией честный, уважительный диалог. Мы уже давно перестали "вещать" и начали разговаривать со своей аудиторией на равных», — отметил он.

По словам Арапова, на сегодняшний день люди хотят быть соучастниками, а не наблюдателями. Гендиректор LIFE и SHOT отметил, что этот запрос закрывается благодаря совместному созданию контента.

Арапов подчеркнул, что в нынешнее время достоверность является конкурентным преимуществом.

Форум собрал более 500 участников. По данным организаторов, мероприятие станет ежегодным. Оно будет направлено на развитие профессионального сообщества и укрепление стратегических коммуникаций в РФ и за ее пределами.

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«Купание только для экстремалов»: синоптик Познякова рассказала о погоде на выходные
Позднякова: в Москве и Подмосковье в выходные дни ожидается до +27 градусов
23 мая 2025, 16:43

Фото: iStock/aapsky

Наконец-то в столичном регионе установилась тёплая погода.
Как рассказала «Радио 1»главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Познякова, в регионе в ближайшие пять дней погоду будет определять антициклон, поэтому в ночные часы можно наблюдать небольшую облачность. Ночи будут умеренно тёплыми, но довольно комфортными, днём, до 28 мая включительно, ожидается переменная облачность, без осадков.
«Мы ждём, что в субботу у нас будет 24—26 градусов, в воскресенье — 25—27 градусов», — отметила синоптик.
По её словам, в такую погоду, особенно пожилым людям, лучше провести время за городом, возле водоёма, тогда высокие показатели температуры воздуха будут ощущаться комфортно.
«И позагорать можно, воспользоваться, собственно говоря, таким ярким майским солнцем. Единственное, что надо, конечно, прикрывать голову, а так вполне за эти два дня можно приобрести хороший майский загар», — добавила Позднякова.
Синоптик предупредила, что в выходные вода в водоёмах прогреется максимум до 15—16 градусов.
«Температура воды даже за пять дней очень тёплой погоды в столичных водоёмах повысилась хотя бы до 16 градусов. Я думаю, что вот она остановится где-то на отметке 15 градусов, но только в очень мелких водоёмах, может быть, повыше. <…> если люди не привыкли [к таким температурам], а привыкли к тёплой морской воде, когда температура 22—23 градуса — поэтому нынешнее купание только для экстремалов», — сообщила Позднякова.
Ранее газета «Известия» писала, что летом в России средняя температура будет превышать климатическую норму на 2—3 градуса.

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Россиян призвали не покупать несезонные арбузы
Биолог Наполов: сейчас не сезон для арбузов
23 мая 2025, 16:00

Фото: iStock/marketlan

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов рассказал о рисках употребления несезонных арбузов, которые уже появились в продаже. Об этом информирует RT.
«Сейчас не сезон для арбузов, он наступит значительно позже — в конце июля — августе. Плоды, которые появились в магазинах, росли, вероятнее всего, в тепличных комплексах», — сообщил эксперт.

По словам Наполова, к таким арбузам применялось большое количество удобрений, которые стимулируют их рост и созревание. Биолог напомнил, что арбузы относятся к плодам, которые могут накапливать большое количество азота в виде нитратов. Нитраты опасны для человека и могут привести к отравлению, заключил специалист.

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#арбуз
#здоровье
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Шашлык под подозрением: в Роскачестве рассказали, как выбрать безопасное мясо
В Роскачестве не планируют проверять шашлык в ближайшее время
23 мая 2025, 15:15

Фото: iStock/YelenaYemchuk

Роскачество объявило о планах проверить качество колбасок для гриля, однако исследование шашлыка в ближайшее время не планируется. Как пояснили в пресс-службе ведомства, проверки продукции осуществляются на соответствие законодательным требованиям, ГОСТу (при его указании) и опережающему стандарту Роскачества. Товары, соответствующие всем критериям, могут претендовать на получение государственного Знака качества.
В ведомстве сообщили изданию «Газете.Ru», что ГОСТ на шашлык, как и другие стандарты пищевой продукции, носит рекомендательный характер. Производители самостоятельно принимают решение о соблюдении данных норм. Контроль за нарушениями возложен на надзорные органы.
Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору шашлыка:
  • обращать внимание на свежесть (дата изготовления должна быть максимально близкой к дате покупки);
  • проверять цвет мяса (без серого оттенка) и запах (испорченный продукт невозможно замаскировать);
  • выбирать упаковку без повреждений с четкой маркировкой;
  • приобретать продукт только в местах, где соблюдаются условия хранения (в холодильнике, а не на открытом воздухе).Также эксперты советуют обращать внимание на равномерность нарезки мяса для удобного нанизывания на шампур.
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Дачникам рассказали, как лучше всего бороться с сорняком

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Дачникам рассказали, как лучше всего бороться с сорняком
Сорняк в огороде устранят гербициды
23 мая 2025, 14:52

Фото: istock / JohnAlexandr

Каждый дачник знает, как быстро сорняки возвращаются на прополотые грядки. Традиционные методы борьбы – тяпка и триммер – требуют постоянных усилий, но часто дают обратный эффект: разрезанные корни дают новые побеги, а случайно задетые созревшие семена разносятся по участку.
Особую проблему представляют заброшенные соседние участки, где сорняки размножаются беспрепятственно. Попытки создать санитарную зону с помощью плотных материалов могут привести к развитию патогенных грибов, угрожающих урожаю.

Эффективным решением стали современные гербициды «Дамба, ВР» и «Форвард, МКЭ» от компании «Щёлково Агрохим», сообщает издание argumenti.ru. Первый борется с двудольными сорняками, второй – со злаковыми. Препараты полностью разлагаются и предназначены для обработки неиспользуемых территорий – вдоль заборов, дорог и заброшенных участков.

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