Эксперт ответил, как выбирать вкусный персик или абрикос

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На хорошем абрикосе или персике не должно быть плесени, пробоин и гнили, рассказал «Татар-информу» экс-замминистра российского сельского хозяйства Леонид Холод.
По его словам, фрукты не должны быть помятыми или побитыми. Кроме того, настоящие плоды имеют запах, говорит собеседник.
Эксперт порекомендовал попросить у продавцов половинку персика и нажать на нее пальцами, чтобы проверить сочность фрукта.
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«Дальше следует потрогать фрукт пальцами. Если вы любите персики «хрустящие», то тогда на ощупь они должны быть «каменными», если вы любитель сочных персиков, то фрукт должен быть мягким на ощупь», — прокомментировал экс-чиновник.
Эксперт порекомендовал попросить у продавцов половинку персика и нажать на нее пальцами, чтобы проверить сочность фрукта.
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Никита Кротов