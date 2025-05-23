Россиян призвали не покупать несезонные арбузы

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Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов рассказал о рисках употребления несезонных арбузов, которые уже появились в продаже. Об этом информирует RT.
«Сейчас не сезон для арбузов, он наступит значительно позже — в конце июля — августе. Плоды, которые появились в магазинах, росли, вероятнее всего, в тепличных комплексах», — сообщил эксперт.
По словам Наполова, к таким арбузам применялось большое количество удобрений, которые стимулируют их рост и созревание. Биолог напомнил, что арбузы относятся к плодам, которые могут накапливать большое количество азота в виде нитратов. Нитраты опасны для человека и могут привести к отравлению, заключил специалист.
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Екатерина Коршунова