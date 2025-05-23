«Купание только для экстремалов»: синоптик Познякова рассказала о погоде на выходные

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Наконец-то в столичном регионе установилась тёплая погода.
Как рассказала «Радио 1»главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Познякова, в регионе в ближайшие пять дней погоду будет определять антициклон, поэтому в ночные часы можно наблюдать небольшую облачность. Ночи будут умеренно тёплыми, но довольно комфортными, днём, до 28 мая включительно, ожидается переменная облачность, без осадков.
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«Мы ждём, что в субботу у нас будет +24—26 градусов, в воскресенье — +25— 27 градусов», — отметила синоптик.По её словам, в такую погоду, особенно пожилым людям, лучше провести время за городом, возле водоёма, тогда высокие показатели температуры воздуха будут ощущаться комфортно.
«И позагорать можно, воспользоваться, собственно говоря, таким ярким майским солнцем. Единственное, что надо, конечно, прикрывать голову, а так вполне за эти два дня можно приобрести хороший майский загар», — добавила Позднякова.Синоптик предупредила, что в выходные вода в водоёмах прогреется максимум до +15—16 градусов.
«Температура воды даже за пять дней очень тёплой погоды в столичных водоёмах хотя бы повысилась до 16 градусов. Я думаю, что вот она остановится где-то на отметке 15 градусов, но только в очень мелких водоёмах, может быть, повыше. <…> если люди не привыкли [к таким температурам], а привыкли к тёплой воде, когда температура +22-23 градуса, поэтому нынешнее купание только для экстремалов», — сообщила Позднякова.Ранее газета «Известия» писала, что летом в России средняя температура будет превышать климатическую норму на 2—3 градуса.
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Анастасия Чубина