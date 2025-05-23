«Купание только для экстремалов»: синоптик Познякова рассказала о погоде на выходные

Роскачество объявило о планах проверить качество колбасок для гриля, однако исследование шашлыка в ближайшее время не планируется. Как пояснили в пресс-службе ведомства, проверки продукции осуществляются на соответствие законодательным требованиям, ГОСТу (при его указании) и опережающему стандарту Роскачества. Товары, соответствующие всем критериям, могут претендовать на получение государственного Знака качества.