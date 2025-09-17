На Солнце в среду ожидается повышенная активность вспышек
В среду утром наблюдается повышенная активность Солнца. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщает о рисках геомагнитных возмущений. В течение дня возможен ещё больший рост вспышечной активности.
По информации РИА Новости, прогноз на ближайшие сутки указывает на высокие риски геомагнитных бурь из-за высокой скорости солнечного ветра. До этого геомагнитная обстановка оставалась спокойной, однако вспышечная активность увеличилась, не представляя угрозы для Земли.
Специалисты рекомендуют следить за изменениями в солнечной активности. Это явление может повлиять на работу спутников и систем связи. Ожидается, что информация о солнечных вспышках поможет подготовиться к возможным последствиям.
