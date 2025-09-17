Московские зимы теплеют: синоптик раскрыла климатический парадокс
Специалист метеобюро Позднякова объяснила тенденцию потепления зим в Москве
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова подтвердила тенденцию к потеплению зим в столице, но подчеркнула, что это не означает стабильного роста температур каждый год.
По словам Поздняковой, хотя общий тренд указывает на потепление, отдельные зимы могут быть холоднее предыдущих из-за естественной климатической изменчивости.
«Это совершенно не значит, что каждая следующая зима будет теплее, чем предыдущая», — уточнила синоптик в беседе с РИА Новости.Она связала изменения с глобальными процессами, а также с влиянием мегаполиса: рост застройки и уменьшение зелёных зон усиливают эффект «городского теплового острова».
Весна в Москве также демонстрирует устойчивое потепление — средние температуры за март-май выросли на 1,5–2°C по сравнению с данными 1960-х годов. Ранее Гидрометцентр предупредил, что зима 2025–2026 годов может быть холоднее нормы из-за влияния климатического феномена Ла-Нинья в Тихом океане.