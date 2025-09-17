Московские зимы теплеют: синоптик раскрыла климатический парадокс

17 сентября 2025, 04:50

Специалист метеобюро Позднякова объяснила тенденцию потепления зим в Москве

Фото: iStock/SUNG YOON JO

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова подтвердила тенденцию к потеплению зим в столице, но подчеркнула, что это не означает стабильного роста температур каждый год.





По словам Поздняковой, хотя общий тренд указывает на потепление, отдельные зимы могут быть холоднее предыдущих из-за естественной климатической изменчивости.





«Это совершенно не значит, что каждая следующая зима будет теплее, чем предыдущая», — уточнила синоптик в беседе с РИА Новости.