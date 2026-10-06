Умер британский писатель и автор романа «Каин и Авель» Джеффри Арчер
Британский писатель и политический деятель Джеффри Арчер скончался на 87-м году жизни. О его смерти сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на издательство HarperCollins.
Арчер получил известность благодаря роману «Каин и Авель», вышедшему в 1979 году, и серии книг «Хроники Клифтона». Его произведения переведены на 49 языков, а общий тираж по всему миру превысил 300 миллионов экземпляров.
Помимо литературы, Арчер занимался политикой и благотворительностью. С 1969 по 1974 год был членом британского парламента, а в 1985–1986 годах занимал пост заместителя председателя Консервативной партии. Позднее он был удостоен титула лорда. В 2013 году у писателя выявили рак, после чего медики удалили ему предстательную железу.
Ранее «Радио 1» передавало, что знаменитый израильский актер и летчик-инструктор Ги Капульник погиб при крушении самолета в США. Подробности читайте здесь.
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