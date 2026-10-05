«Никакой суррогатной мамы»: Алёна Кравец опровергла слухи о беременности
Алёна Кравец заявила, что сама вынашивает будущего ребёнка
46-летняя Алёна Кравец опровергла слухи о том, что для рождения её будущего ребёнка она якобы обратилась к услугам суррогатной матери.
В беседе с Super актриса заявила, что всегда хотела самостоятельно выносить малыша и сейчас именно это и происходит.
«Никакой суррогатной мамы я не планировала, всегда очень хотела выносить ребёнка сама. И для меня это поистине чудо. Жаль, что не могла сделать это, когда была чуть моложе, по разным обстоятельствам», — призналась Кравец.Актриса рассказала, что уже набрала пять килограммов. Первые месяцы беременности, по её словам, были непростыми из-за сильного токсикоза: Алёну тошнило практически от всего, в том числе даже от любимых духов. Сейчас аппетит уже восстановился.
Пол будущего ребёнка Кравец пока не знает. При этом актриса не скрывает, что больше мечтает о сыне — у неё уже есть опыт воспитания девочки.
«Дочки мне приёмной хватило... очень хочу сына! Даже имя уже придумали ему», — добавила Алёна.Теперь будущие родители ждут, когда смогут узнать пол малыша. А пока Кравец наслаждается беременностью и готовится к появлению наследника.