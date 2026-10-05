«Никакой суррогатной мамы»: Алёна Кравец опровергла слухи о беременности

05 октября 2026, 23:22

Алёна Кравец заявила, что сама вынашивает будущего ребёнка

Алёна Кравец (Фото: Instagram* / @kravetsalena)

46-летняя Алёна Кравец опровергла слухи о том, что для рождения её будущего ребёнка она якобы обратилась к услугам суррогатной матери.





В беседе с Super актриса заявила, что всегда хотела самостоятельно выносить малыша и сейчас именно это и происходит.





«Никакой суррогатной мамы я не планировала, всегда очень хотела выносить ребёнка сама. И для меня это поистине чудо. Жаль, что не могла сделать это, когда была чуть моложе, по разным обстоятельствам», — призналась Кравец.

«Дочки мне приёмной хватило... очень хочу сына! Даже имя уже придумали ему», — добавила Алёна.