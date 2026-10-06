CENTCOM: США перенаправили 130 судов в рамках морской блокады Ирана
Число судов, которым американские военные изменили маршрут в рамках морской блокады Ирана, достигло 130. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).
Американское командование отчиталось в посте своего официального аккаунта в соцсети X о 130-м коммерческом судне, перенаправленном на Ближнем Востоке «в ходе строгого обеспечения соблюдения продолжающейся военно-морской блокады США против Ирана».
Кроме того, военные США заявили об уничтожении 13 судов, которые, по их утверждению, нарушили блокаду. При этом, согласно материалу, свыше 70 судов с гуманитарной помощью всё же получили разрешение на проход.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия предоставляла Ирану прямую дипломатическую поддержку в условиях напряжённости в отношениях Тегерана с США. В частности, речь идёт о блокировке резолюций Совета Безопасности ООН, которые могли легализовать удары международного сообщества по Исламской Республике.
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