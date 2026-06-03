На Солнце зафиксировали первую за полтора месяца мощнейшую вспышку
Вспышка самого высокого класса Х произошла на Солнце 3 июня. Об этом заявили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
В среду, 3 июня, в 14:28 по московскому времени в рентгеновском диапазоне была зарегистрирована вспышка класса Х1.0, пояснили в учреждении. Уточняется, что в последний раз солнечные вспышки этого класса наблюдались 24 апреля.
Солнечные вспышки классифицируются в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения на пять категорий: A, B, C, M и X. Эти вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы, которые, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.
Ранее врач-терапевт, диетолог Устинова Елена рассказала, как пережить надвигающуюся магнитную бурю. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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