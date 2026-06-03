Фестиваль «Шкинь-Опера» в Коломне посвятят Пушкину и музыке его эпохи
6 июня в селе Шкинь городского округа Коломна состоится V Международный фестиваль «Шкинь-Опера». В этом году организаторы выбрали тему «Vivat, Пушкин! Музыка над Северкой», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Фестиваль пройдет на территории родовой усадьбы братьев Бибиковых. Его программа познакомит гостей с литературным наследием Александра Пушкина через оперу, классическую музыку и народное творчество.
Откроет праздник выступление Сводного хора Детской хоровой школы имени А.В. Свешникова и Академического хора «Русский канон» Московского государственного института культуры в Свято-Духовском храме. На площади перед обелиском дворянскому роду Бибиковых выступит оркестр «Мелодии России» Ступинской филармонии.
Также гостей ждут народные гулянья с участием студентов Московского государственного института культуры. Главная сцена объединит ведущие музыкальные коллективы страны, среди которых Государственная академическая симфоническая капелла России, Симфонический оркестр Московской областной филармонии, Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, Марийский государственный академический театр оперы и балета имени Эрика Сапаева, а также солисты музыкальных театров, известные музыканты и артисты.
Перед зрителями выступят заслуженный артист России Сергей Войтенко, актеры Виктор Никитин и Дмитрий Дюжев, лауреаты Международного конкурса имени П.И. Чайковского Михаил Усов и Василий Степанов. В программу вошли фрагменты из опер «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин», «Пиковая дама» и «Алеко», произведения Георгия Свиридова и Сергея Прокофьева, сцены из рок-оперы «Капитанская дочка», литературно-музыкальная композиция «Пушкин. Голос времени» и второй акт балета «Бахчисарайский фонтан».
Завершат фестивальный концерт народные музыкальные композиции. Отдельный блок мероприятий посвятят 90-летию киностудии «Союзмультфильм». В рамках юбилейной программы гости смогут посетить лекцию генерального директора студии Бориса Машковцева, мастер-классы, тематические встречи и кинопоказы.
Организаторы разместили подробную программу на официальном сайте фестиваля, который проходит при поддержке Министерства культуры России, правительства Московской области, ФГБУК «Росконцерт» и Российского военно-исторического общества.
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