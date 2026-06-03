Фестиваль «Шкинь-Опера» в Коломне посвятят Пушкину и музыке его эпохи

03 июня 2026, 16:50

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

6 июня в селе Шкинь городского округа Коломна состоится V Международный фестиваль «Шкинь-Опера». В этом году организаторы выбрали тему «Vivat, Пушкин! Музыка над Северкой», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.